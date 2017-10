Le Roi du Barheïn publie un communiqué d’amour envers les juifs !

Le Roi du Bahreïn Hamad bin Isa Al Khalifa a déclaré que “la diversité religieuse est une bénédiction pour les Bahreïnis qui ont, pendant des siècles, grandi avec les voisins de toutes les religions, toutes les cultures et tous les groupes ethniques, ce qui leur permet de vivre heureux et à l’aise dans un environnement multiculturel, multiconfessionnel et de reconnaître cette diversité comme un mode de vie naturel et normal dans le pays.”

Depuis quelques années, le Roi et les gouvernants de ce pays ne cessent de raffermir leurs liens avec les juifs. C’est d’ailleurs pour cela que tous les ans, pour Hannoukah, des délégations juives du monde entier sont invitées au Barheïn pour célébrer la fête des Lumières.