Le retour d’Israël sur sa terre et les signes du miracle

L’Etat d’Israël, un miracle Permanent. «Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme des gens qui rêvent.» (Psaume 126: 1). Par Haïm Ouizemann pour Israel Magazine.

Miracle ! 14 mai 1948. Tel-Aviv. David ben Gourion, appelé à devenir le premier Premier ministre du futur Etat hébreu, déclare solennellement: «Anou Makhrizim BeZot Al HaKamatt Medina Yehoudit BeErets Israel. Hi Medinat Israël!» – «Nous déclarons la Création d’un Etat juif en Erets Israël. Cet Etat est l’Etat d’Israël!». Ces paroles, à jamais gravées dans la conscience nationale juive marquant la fin du long désert de l’exil traversé par Israël parmi les Nations, ne cessent de témoigner de la réalisation de l’un des plus grands miracles du vingtième siècle. Le monde vient d’assister à la réalisation du rêve d’un peuple: l’Indépendance du peuple d’Israël sur sa terre retrouvée ! Comment un peuple pris dans la tourmente de la Shoah a-t-il pu renaître de ses cendres trois ans après la libération du camp d’extermination d’Auschwitz en janvier 1945?

Le Retour en Erets Israël

12 Juillet 1882. Un groupe composé de treize jeunes gens et d’une jeune femme, débarquent au port de Jaffa alors dominé par l’empire ottoman. Sous l’influence des idées sionistes développées par Léo Pinsker[1], et après les pogroms sanglants de la Russie tsariste et les lois discriminatoires décrétées par Alexandre III de Russie, ces jeunes pionniers, fondateurs du tout récent mouvement Bilou[2], réalisent, comme beaucoup d’autres de leur génération, aussi bien Ashkénazes que Séfarades, ayant fondé des villes comme Peta’h Tikva, Herzlyia, Rishon LeTsion, A’houzat Bayt, ancêtre de Tel Aviv…. qu’est venu le temps d’agir rapidement afin de mettre un terme à l’exil aliénant de leur peuple.

Ils rêvent, alors, d’une émancipation nationale pour l’ensemble d’Israël. Seule la reconstitution d’un foyer national juif en Erets Israël peut être à même de sauver Israël qui, soumis depuis deux mille ans au diktat des Nations du monde, reste dans l’impossibilité de pleinement s’épanouir. Ce Retour à la terre est, selon ces jeunes pionniers, indissociable du retour à l’apprentissage de la langue hébraïque dont la Bible demeure la suprême référence.

Puis, intégrant la ferme agricole de Mikveh-Israel, fondée en 1870 par Charles Netter (1826-1882), riche mécène français, l’un des fondateurs de l’Alliance Israelite universelle et fervent partisan du retour au travail de la terre, ils ouvrent, de fait, la voie à la future Création de l’Etat d’Israël, le 14 mai 1948. La Déclaration d’Indépendance de l’Etat d’Israël, même si elle ne fait nullement mention de la Promesse divine du don de la terre à Israël, s’y enracine clairement.

Les racines bibliques du Retour

Effectivement, la Déclaration d’Indépendance de l’Etat d’Israël rappelle que «mus par ce lien historique et traditionnel, les Juifs s’efforcèrent au long des siècles de revenir dans le pays de leurs ancêtres. Au cours de ces dernières décennies, ils rentrèrent en masse dans leur pays. Pionniers, immigrants clandestins, combattants, ils ont défriché les déserts, ressuscité la langue hébraïque, construit des villes et des villages et créé une communauté en pleine expansion, contrôlant sa vie économique et culturelle, recherchant la paix mais sachant aussi se défendre, apportant à tous les habitants du pays les bienfaits du progrès et aspirant à l’indépendance nationale»[3].

Ce Retour, dénommé par les Sages d’Israël «Kibbouts Galouyiot» («Rassemblement des exilés»), déjà annoncé dans la Tora, selon le verset: «l’Éternel, ton Seigneur, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil, et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t’aura dispersé». (Deutéronome 30: 3), s’avère conforme à la Promesse divine du don d’Erets Israël au Patriarche Avraham: «Eh bien! Tout le pays que tu aperçois, je le donne à toi et à ta perpétuité. Je rendrai ta descendance semblable à la poussière de la terre; tellement que, si l’on peut dénombrer la poussière de la terre, ta descendance aussi pourra être dénombrée. Lève-toi! Parcours cette contrée en long et en large! Car c’est à toi que Je la destine» (Gen.13: 15-16).

Les ossements desséchés

Ce rassemblement historique des fils d’Israël trouve sa sublime expression dans le Livre des Prophètes annonçant la fin de l’exil et de la souffrance d’Israël: «Moi [L’Eternel], je rassemblerai les restes de mon troupeau de toutes les terres où je les ai relégués, je les ramènerai à leur pâturage, pour qu’ils y croissent et s’y multiplient. J’établirai sur eux des pasteurs qui les feront paître, et ils n’auront plus de crainte, ils n’auront plus d’alarme, et il ne s’en perdra plus, dit l’Eternel.» (Jérémie 23: 3-4). Quant au prophète Ezéchiel, il déclare dans l’une des visions les plus édifiantes de la Bible, celle des «Ossements desséchés»: «Ainsi parle le Seigneur Dieu: Des quatre coins, viens, ô esprit, souffle sur ces cadavres et qu’ils revivent. Et je prophétisai, comme il me l’avait ordonné; et l’esprit les pénétra, ils vécurent et ils se dressèrent sur leurs pieds, en une multitude extrêmement nombreuse.

Alors il me dit: ‘Fils de l’homme, ces ossements, c’est toute la maison d’Israël. Ceux-ci disent: « Nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, c’est fait de nous! Eh bien! Prophétise et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici que je rouvre vos tombeaux, et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple! et je vous ramènerai au pays d’Israël.» (Ezéchiel 37: 9-12). Comment ne point identifier cette vision à la résurrection de la Nation d’Israël après l’innommable enfer de la Shoah où six millions d’hommes, de femmes et d’enfants seront exterminés pour le motif d’être Juifs!

Le signe du Retour : L’Alya, un miracle permanent

Ezéchiel annonce: «Et vous, montagnes d’Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez votre fruit pour mon peuple d’Israël, car ils sont près de revenir. Car me voici venir vers vous, je me tournerai de votre côté, et vous serez cultivées et ensemencées. Je multiplierai sur vous la population, la maison d’Israël tout entière; les villes seront repeuplées et les ruines rebâties. Et ce sol dévasté sera cultivé, au lieu d’offrir l’image de la désolation aux yeux de tout passant» (Ezéchiel 36: 8-10) et conclut «Et l’on dira: Voyez-vous, cette terre dévastée est devenue comme le jardin d’Eden, et ces villes ruinées, dépeuplées, écroulées, les voilà fortifiées et habitées!» (Ezéchiel 36: 35).

La réapparition des fruits en Erets Israël, jusque-là laissée à l’abandon par les Empires conquérants, constitue le signe que la terre promise est désormais prête à recevoir et intégrer l’ensemble des fils d’Israël qui, dispersés aux quatre extrémités du monde, recouvrent leurs racines historiques, culturelles, spirituelles et politiques. Israël reconquiert, par le lien spirituel et intime qui l’unit à la terre promise, à la fois son indépendance politique et économique.

Une sortie d’Egypte mais de 130 pays différents

«En vérité, des jours viendront, dit l’Eternel, où l’on ne dira plus: « Vive l’Eternel qui a fait monter les enfants d’Israël du pays d’Egypte! » mais « Vive l’Eternel qui a fait monter, qui a ramené les descendants de la maison d’Israël du pays du Nord et de toutes les contrées où je les avais relégués, pour qu’ils demeurent dans leur patrie! »» (Jérémie 23: 7-8).

Les Sages d’Israël, se fondant sur ces versets de Jérémie qui vécut l’exil et le retour, enseignent que si, certes, la Sortie d’Egypte demeure l’un des grands miracles de l’Histoire d’Israël, celui du rassemblement des exilés et de leur Alya[4] surpassent en grandeur la fin de l’Esclavage en Egypte. En quoi l’Alya peut-elle prévaloir sur le miracle de la Libération d’Egypte?

Alors que le miracle de la Sortie d’Egypte fut unique et vécu par une seule génération, l’Alya s’avère, quant à elle, permanente et ouverte à de nombreuses générations d’origines diverses. Conformément aux termes de la Déclaration d’Indépendance promettant d’ouvrir le Pays d’Israël «à l’immigration juive et aux Juifs venant de tous les pays de leur Dispersion», l’Etat d’Israël, depuis sa Création en 1948, a su relever le défi d’intégrer des millions de Juifs qui, provenant de plus de cent trente pays différents, ont réussi à marcher sur la voie des jeunes pionniers de Bilou.

Le premier centre mondial du judaïsme

Montés en Israël, ces Olim («nouveaux immigrants») viennent alimenter la rapide démographie naturelle. Ces vagues d’Alya sont une véritable richesse pour le jeune Etat hébreu qui ne cesse de se renforcer sur tous les plans.

L’Etat d’Israël constitue, aujourd’hui, le premier centre mondial du Judaïsme aussi bien sur le plan de la Culture, de la Science[5], de la Haute-Technologie et de l’Art. Comment un pays, à peine deux fois plus grand que la Corse, peuplé d’un peu plus de huit millions d’habitants, sans ressources naturelles significatives, et, qui plus est, toujours menacé par ses voisins arabes et le terrorisme, a-t-il réussi à accéder au prestigieux rang de «Start-up Nation» et produire tant de Prix Nobel?

Israël et les Nations

«Aussi leur postérité sera remarquée parmi les nations et leurs descendants parmi les peuples. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront pour une semence que le Seigneur a bénie. Je veux me réjouir pleinement en l’Eternel, que mon âme se délecte en mon Dieu! Car il m’a revêtu de la livrée du salut, enveloppé du manteau de la victoire: tel un fiancé orne sa tête d’un diadème, telle une jeune épouse se pare de ses joyaux.

Car de même que le sol développe ses plantes, de même qu’un jardin fait germer les graines qui lui sont confiées, ainsi le Seigneur, l’Eternel, fera éclore le salut et la gloire à la vue de toutes les nations» (Isaïe 61: 9-11). Le prophète Isaïe annonce l’avènement d’une nouvelle ère de Paix et de prospérité. Israël reconnu par les Nations devient une source de bénédictions pour l’ensemble de l’Humanité (Isaïe 2: 2-4). Tel est le sens de la Création de l’Etat sioniste auquel rêvait Théodore Herzl.

Gratitude d’Israël envers l’Eternel

La Déclaration d’Indépendance s’achève par un témoignage de profonde gratitude d’Israël envers l’Eternel qui le garda perpétuellement à travers toutes les épreuves qu’il dut à subir dans son Histoire: «Confiants en le Rocher d’Israël, nous signons cette Déclaration en cette séance du Conseil provisoire de l’État, sur le sol de la Patrie dans la ville de Tel-Aviv…».

«Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, je vais prendre les enfants d’Israël d’entre les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les conduirai sur leur territoire… Je contracterai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle leur sera accordée, je les rétablirai. Je les rendrai grands, et je mettrai mon sanctuaire au milieu d’eux pour toujours… Et les Nations sauront que moi, l’Eternel, je sanctifie Israël, puisque mon Sanctuaire sera au milieu d’eux pour toujours.» (Ezéchiel 37: 21; 26; 28).

SOURCE: ISRAEL MAGAZINE

[1] Auteur du célèbre ouvrage «Auto-émancipation» et président des «Amants de Sion».

[2] Acronyme du verset Isaïe 2: 5: «Maison de Jacob, allons, marchons [à la lumière de l’Eternel]», en hébreu: «Beit Ya’akov Lekhou VeNelkha».

[3] Il existe un «Lien historique et traditionnel» avec la Terre Sainte dont le «caractère spirituel, religieux et national» est mentionné comme préambule à la Déclaration d’Indépendance de l’Etat d’Israël.

[4] «Montée», «immigration des Juifs en Erets Israël».

[5] Israël adhère officiellement, en janvier 2014, en tant qu’Etat membre à part entière au CERN («Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire»), basé à Genève.