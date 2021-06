Le retour des touristes en Israël

Un groupe Birthright Israel et un groupe de pèlerins chrétiens sont les premiers circuits organisés à atterrir depuis que la pandémie a interrompu le tourisme en mars 2020.

L’arrivée de deux groupes de touristes en Israël la semaine dernière a marqué la réouverture progressive du pays aux touristes étrangers. La pandémie de Covid-19 a conduit Israël à fermer ses frontières aux touristes étrangers le 21 mars 2020. Depuis lors, seuls les étudiants étrangers et certains voyageurs individuels ont été admis.

Le premier arrivé était un groupe de tourisme éducatif Birthright Israel le 24 mai, comprenant 14 participants vaccinés de Floride, Boston, New Jersey, New York et Texas, ainsi que deux membres du personnel. Chaque participant était tenu de fournir un test PCR négatif avant l’embarquement et de passer un test d’anticorps à son arrivée à l’aéroport international Ben Gourion d’Israël. Ils ont été également testés à la fin de leur séjour de 10 jours comme requis pour la rentrée aux États-Unis.

D’autres groupes arrivent

Avant le déclenchement de la pandémie, Birthright Israel avait organisé des voyages pour plus de 750 000 jeunes adultes juifs de 68 pays. Organisé par le bureau du Premier ministre, ce premier groupe est l’un des dizaines d’autres voyages Birthright Israel prévus en juin, juillet, août et octobre.

« Nous avons des milliers de jeunes adultes juifs qui se sont inscrits pour nos voyages. Dans les semaines à venir, nous apporterons plus de groupes, de manière responsable et sûre », a déclaré Gidi Mark, PDG de Birthright.

Le 27 mai, un groupe de 12 étudiants chrétiens du Concordia Seminary dans le Missouri est arrivé avec le pasteur Tom Zelt de l’église Prince of Peace, lançant un projet pilote du ministère du Tourisme et du ministère de la Santé qui vise à ramener progressivement le tourisme.

Les étudiants en théologie, tous vaccinés, ont été accueillis avec des fleurs par des représentants du ministère israélien du Tourisme. Ils ont été escortés tout au long du processus d’obtention de tests PCR mandatés par la loi israélienne pour tous les passagers entrants. « Vous êtes le premier des nombreux touristes qui, j’en suis sûr, reviendront en Terre Sainte », a déclaré la ministre du Tourisme Orit Farkash-Hacohen. Elle a déclaré qu’Israël cherchait des moyens d’autoriser les touristes vaccinés à visiter, probablement à partir de juillet. « J’espère que vous apprécierez tous votre voyage et que vous encouragez les autres à venir visiter Israël après votre retour chez vous », a-t-elle déclaré au groupe.