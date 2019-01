Le reconnaissez-vous ? Israël recherche l’identité de ce héros discret

Regardez bien cet homme pudique qui marche à contresens de la foule sur la photo du haut. Ce juif orthodoxe vient de sauver la vie d’un surfeur, emporté par un vague. C’est le héros de la semaine en Israël. Un héros anonyme.

C’était dimanche à Herzliya. La mer était démontée et les surfeurs attirés par les vagues. Soudain, l’un d’entre eux est déportés par une lame qui le pousse près des brises-vagues. L’homme est projeté avec force contre un rocher et perd aussitôt connaissance.

Un homme, un juif orthodoxe assiste à la scène. Il n’hésite pas une seconde, jette sa redingote et saute dans les eaux tumultueuses. Il agrippe le surfeur et s’efforce de garder sa tête hors de l’eau. Les vagues redoublent de puissance. A son tour, l’homme providentiel est blessé mais n’abandonne pas. Il ne lâche pas le surfeur jusqu’à l’arrivée des secours.

Il quitte les lieux en toute simplicité

Ces derniers ne tardent pas et hissent les deux hommes sur la terre ferme. Les paramédics se préoccupent du sort du surfeur et le réaniment. Pendant qu’un attroupement se forme autour du blessé, le sauveteur anonyme remet sa redingote. Il se fraye un chemin et quitte les lieux en toute simplicité, dans l’indifférence générale. Il n’attend ni reconnaissance ni remerciements. Un photographe immortalise la scène. Les clichés font le tour des réseaux sociaux et même des journaux télévisés.

L’homme tranquille qui vient de sauver une vie, reste toujours un inconnu à ce jour. Le reconnaissez-vous ?

Photos: Nisim Aton