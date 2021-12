Le rav Kanievsky menacé pour avoir conseillé la vaccination

Le rabbin Haïm Kanievsky, l’une des principales autorités rabbiniques orthodoxes haredi en Israël, et sa famille ont reçu des menaces des antivax. Ces derniers n’ont pas apprécié ses encouragements en faveur de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans pour se protéger contre le coronavirus.

Les menaces ont été communiquées par des appels téléphoniques, des e-mails et des lettres, selon un rapport d’Ynet. Certains ont même tenté de s’introduire dans le domicile du rav Kanievsky, a déclaré le chef de la sécurité du rabbin au site d’information israélien. La sécurité autour de la maison et autour du rabbin lorsqu’il assiste à des événements a été renforcée.

« Certaines personnes essaient d’intimider le ‘prince de la Torah’ et sa famille pour qu’ils changent leur décision concernant les vaccins. Mais bien sûr, il est d’avis qu’il est nécessaire de se faire vacciner », a déclaré à Ynet Meir Gross, chef de la sécurité du rav.

Le rav Kanievsky a rencontré des responsables du ministère israélien de la Santé le 25 novembre, selon le Jerusalem Post. Lors de cette réunion, les responsables ont demandé son soutien pour la campagne de vaccination des enfants du pays. En raison des taux de natalité plus élevés dans la communauté orthodoxe haredi, une grande partie des enfants israéliens âgés de 5 à 11 ans sont haredi.

Le petit fils du rav Kanievsky menacé à son tour

Lors de la réunion, le rabbin a apporté son soutien à la campagne de vaccination et a déclaré que tous les enfants âgés de 5 ans et plus devraient recevoir le vaccin contre le coronavirus. Il avait déjà apporté son soutien à la vaccination des enfants âgés de 12 ans et plus au cours de l’été lorsqu’Israël a commencé à administrer le vaccin à ce groupe d’âge.

Bien que le rav Kanievsky se soit constamment prononcé en faveur des vaccins, ses diverses directives au système scolaire haredi israélien au plus fort de la pandémie ont fait de lui une figure polarisante. En revanche, il avait déclaré que les yeshivot ne devraient pas fermer. Une déclaration faite malgré les injonctions des responsables gouvernementaux. Ils avaient ordonné la fermeture de toutes les écoles pour ralentir la propagation du virus.

Selon Ynet, le petit-fils du rav Kanievsky, Yanky, qui sert de porte-parole et d’intermédiaire pour son grand-père de 93 ans, a reçu des menaces dans la rue. Des gens lui ont crié « Vous êtes des meurtriers » et l’ont accusé d’avoir du « sang d’enfants » sur les mains. Le petit-fils a également reçu des menaces de viol de ses enfants.

Gross a déclaré que la sécurité autour de Kanievsky serait renforcée « pour empêcher le prochain fou ou la prochaine menace qui veut s’approcher du rabbin ».