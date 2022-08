Le rabbin qui sauva la ville de Migdal HaEmek

Avec le Rav David Grossman, on peut réellement affirmer que s’il ne s’était pas installé à Migdal HaEmek, la ville serait devenue, un peu comme Lod, une cité perdue où les juifs doivent souvent marcher la tête basse – ou s’en aller vivre ailleurs. Récit par Mickael Laustriat pour Israël Magazine.

En 1950, le gouvernement dirigé par Ben Gourion décide de fonder entre Haïfa et Afoula une nouvelle « ma’abara » pour accueillir les nouveaux immigrants juifs en provenance des pays arabes. C’est ainsi que naît Migdal HaEmek. Pendant des années, cette petite ville de développement du nord d’Israël végète, oubliée par les responsables. A tel point qu’en 1959 – Panthères noires avant l’heure – un mouvement de révolte dirigé par David Ben Haroush va crier son mécontentement jusque dans les beaux quartiers de Haïfa. Peine perdue : rien ne changera. Pour les caïds juifs locaux, c’est l’embellie : ils font la loi. C’est à cette époque que s’y installe Rav David Grossman. Il n’a même pas vingt-cinq ans !

Le rabbin fait un vœu

Il aurait pu rester à Mea Chéarim, installer sa famille dans cette enclave ultra-orthodoxe et s’y consacrer, comme tant d’autres, à l’étude de la Torah. Mais non : pendant la libération de Jérusalem, alors que les Arabes pilonnent la ville, il a passé avec les siens la plupart de son temps dans un abri inconfortable, protégé par des sacs de sable. Il a vécu la libération de Jérusalem. Pour lui la victoire de nos soldats – leur courage et leur sacrifice – est de l’ordre du miracle. Il estime alors avoir une dette personnelle à l’égard du Tout-Puissant. Au Kotel, enfin accessible, il fait le vœu de quitter Jérusalem pendant un an et de résider dans un lieu où il pourrait aider les jeunes du peuple juif, ces jeunes qui ont donné leur sang pour libérer la ville sainte.

Il s’en ouvre au rabbi de Lelov, rav Mordekhaï Biderman, qui lui dit « Vois s’il n’y a pas quelque chose à faire à Migdal HaE e mek… » Il y va en autobus, et le chauffeur ne comprend pas ce que vient faire ce rabbin dans cette ville qui a alors très mauvaise réputation : criminalité, délinquance, vols, meurtres. Naturellement, il n’y a pas de yeshiva. Mais où sont les jeunes ? On lui répond « A la discothèque ! » Et voici notre rav – barbe, péot et tsitsit au vent – qui s’y rend. A son entrée, la musique s’arrête car la surprise est générale. Mais Rav Grossman sait parler à ces jeunes. Il a travaillé pour le ‘Hinoukh Haatsmaï, un réseau d’écoles religieuses.

Pour lui, au-delà de la différence entre ashkénazes et séfarades, ce qu’il voit, ce sont d’abord de jeunes juifs happés par la modernité. Pour toucher leur cœur et leur âme, il leur raconte ce qu’ont vécu leurs aïeux au Maroc, en Tunisie. Et le courant passe entre eux : ces jeunes l’adoptent, car il n’est pas venu pour leur faire des reproches. De cette rencontre surréaliste, la télévision israélienne produira en 1970 un film : « Le Rabbin des discothèques[1] ». Désormais, il sait qu’il doit rester à Migdal HaEmek. Il trouvera un local pour donner des cours à ces jeunes. On lui jettera des cailloux mais sa détermination le protège.

« Un type très dangereux »

Quelques jours plus tard, quand il réalise que de nombreux Arabes parquent leurs belles voitures devant la piscine municipale pour draguer des jeunes filles juives de familles défavorisées, cela le révolte : c’est donc que quelqu’un leur en donne l’autorisation et en tire profit. Il se renseigne : on lui dit que c’est un certain Kobi – « un type très dangereux » – qui monnaie leur présence dans la ville. Qu’à cela ne tienne : il demande à prendre un café avec lui. La rencontre se fait et l’homme reconnaît sa responsabilité : « … mais les affaires sont les affaires, rabbi. Il est difficile de gagner sa vie à Migdal HaEmek, et cet argent-là est facile. Pour une raison que j’ignore, ces Arabes veulent épouser des juives, et ils sont prêts à acheter ce droit.

– Eh bien, si c’est une question d’argent, je connais quelqu’un qui est propriétaire d’une usine. Je vais lui parler pour qu’il vous embauche ». A cela Kobi répond qu’il a toujours été son propre patron et qu’il est incapable de travailler pour qui que ce soit. Par contre, il lui dit que ce qu’il aimerait, c’est posséder un camion : « Si je pouvais conduire mon propre camion, faire des livraisons dans tout le pays et gagner dignement ma vie , je serais heureux. Je serais libre de mon temps, je pourrais me lever le matin à mon heure et travailler quand je veux. Vous m’avez demandé ce que je voudrais faire de ma vie : vous avez ma réponse. » Avant de prendre congé, rav Grossman trinque avec son hôte, en lui disant : « J’ai compris : il vous faut juste un camion. »

Il vend son appartement

La suite de cette histoire est proprement incroyable. Rav Grossman avait reçu de ses parents et beaux-parents un appartement à Jérusalem, rue ‘Hanna. Le dimanche suivant, il se rendit dans la capitale et le mit en vente. Avec l’argent, il fit l’acquisition d’un camion Volkswagen et peu de temps après, il se trouvait à nouveau à Migdal HaEmek, devant la porte du chef du gang. Déposant les clés du camion sur la table où ils avaient partagé quelques verres d’arak, il lui dit : « Vous m’avez dit que votre rêve était d’avoir un camion. Le voici qui se réalise. »

Migdal HaEmek

Mais le rav ne s’en tint pas là. C’était une chose d’avoir un camion, mais il fallait trouver des clients. Rav Grossman prit contact avec le propriétaire d’une fabrique de vêtements de cuir destinés à l’exportation. Il lui exposa les raisons de sa visite. Chaque soir, l’usine livrait des vestes de cuir à l’aéroport pour les vols de nuit vers l’Europe : « Je voudrais que vous embauchiez Kobi pour les livraisons. S’il a un emploi lui permettant de gagner dignement sa vie, il n’aura plus besoin de soutirer de l’argent aux Arabes. Il nous aidera même à nous en débarrasser. » Et l’affaire fut conclue.

Kobi fit un excellent travail. Plus que tout, il respecta ses engagements et fit comprendre aux Arabes qu’ils ne seraient plus les bienvenus à Migdal HaEmek. Evidemment, ceux-ci ne virent pas ces changements d’un bon œil et voulurent continuer leur manège malgré les menaces qu’on leur avait adressées. Des batailles sanglantes eurent lieu dans les rues de la ville et nombre d’Arabes finirent par se retrouver aux urgences. Et Aussi, lorsque leurs camarades arrivèrent en renfort pour défendre l’honneur de leurs frères blessés, on leur réserva le même traitement…

Nettoyée, la ville

Kobi lui-même se chargea de crever les pneus des belles voitures qui daignaient pénétrer dans « son » territoire avec rien de moins qu’un couteau de che’hita [abattage rituel]. Durant ces nuits, la police, « surchargée de travail », ne put venir au x secours des intrus. Le ménage que fit Kobi fut si décisif qu’aujourd’hui encore, quelque s cinquante ans plus tard, vous ne trouverez pas un seul Arabe traîner pour de mauvaises raisons dans les rues de Migdal HaE e mek.

Plus tard, Kobi finit par servir de chauffeur à rav Grossman. Il devint l’un de ses fidèles ‘ , métamorphose qui fit grande impression sur les adolescents auquel rav Grossman se vouait. Qui aurait cru que Kobi tournerait la page et dev i endrait un fervent adepte du rabbin de Méa Chéarim ? Si lui, plus que tout autre, avait fait ce pas, qui donc oserait rester sur la touche ?

Savoir reprendre son prochain

Après avoir convaincu le caïd de la ville de mettre fin aux intrusions d’Arabes venus draguer des jeunes filles juives au sortir de la piscine, rav Grossman va à présent s’efforcer de rapprocher les habitants – et notamment les jeunes – de leurs racines et de les aider à retrouver la fierté d’être juifs. Un travail qui l’occupe jusqu’à aujourd’hui.

A l’arrivée de notre rav à Migdal HaEmek, nombre de commerces étaient ouverts le Chabbat. Rav Grossman souffrait de voir tant de juifs assis aux terrasses des cafés et des restaurants durant le saint jour. Un vendredi en fin d’après-midi, plutôt que de sermonner le directeur d’un établissement qui ne désemplissait pas, il préféra s’asseoir sur une chaise et regarder le va-et-vient des clients. Au bout d’une demi-heure, le patron vint lui demander ce qu’il voulait.

Rav Grossman lui répondit : « Rien du tout ! Je vois que vos affaires se portent bien. Personnellement, je ne sais pas si je serais capable de surmonter une pareille épreuve et je comprends qu’il vous est difficile de baisser le rideau à cette heure ! » Puis il se leva, embrassa le patron sur le front et quitta les lieux. Le samedi soir, il reçut la visite du commerçant qui lui dit : « Je suis venu vous informer que je n’ouvrirai plus mon magasin le Chabbat et cela jusqu’à mon dernier jour ! Et je vais vous dire pourquoi : vous ne m’avez pas fait la morale. Vous ne m’avez pas menacé ni puni. Vous m’avez exprimé toute votre sympathie et m’avez montré que vous compreniez ma situation. Voilà : vous m’avez donné le courage de surmonter l’épreuve et de fermer boutique ! »

Changer les habitudes

Devant ce rapide succès, rav Grossman décida de se rendre dans d’autres commerces et restaurants tous les vendredis après-midi. Le processus fut assez long. Il fallut du temps pour instaurer de nouvelles habitudes, mais finalement, deux ans plus tard, on ne trouvait plus une seule boutique ouverte à Migdal HaEmek au moment de l’allumage des bougies ! Telle est la « méthode » de Rav Grossman : l’amour et le respect du prochain.

Cette disposition le conduisit tout naturellement à s’intéresser aux juifs détenus dans les prisons du pays. A l’époque il dirigeait déjà un Collel le matin, un programme d’études pour des centaines d’enfants et adolescents l’après-midi, pendant que ses soirées étaient occupées à recevoir et à offrir soins et conseils à la jeunesse du quartier. Voilà que notre rav décida d’ajouter à son quotidien déjà surchargé des voyages bihebdomadaires jusqu’à la prison de Beth Shéan pour y enseigner les Maximes des Pères !

Mais il ne s’arrêta pas là : après avoir fondé une véritable yeshiva en prison, il prit contact avec le ministre de la Police de l’époque, « Haïm Bar Lev. Pour faciliter le retour à la vie civile des détenus une fois purgée leur peine, il réussit à le convaincre de créer dans un immeuble d’Afula un centre voué à leur réinsertion. Cela explique pourquoi, en mai 1969, à peine âgé de 23 ans, il fut élu grand rabbin de Migdal HaEmek ! Pour fêter l’événement, toute la jeunesse le promena dans une Mustang blanche à travers la ville…

La providence le guide

A partir de là, Rav Grossman va s’employer à construire à Migdal HaEmek tout un réseau (Migdal Or) d’institutions éducatives : des écoles primaires et secondaires, un village pour orphelins et leurs familles d’accueil. Et comme tout cela nécessite d’importants investissements, les Etats-Unis deviennent la destination obligée pour lever des fonds. Il va alors parcourir inlassablement toutes les communautés juives du Nouveau Monde et rencontrer les responsables de l’Agoudat Israel of America. La providence le guide : il attire l’attention de M. Zev Wolfson (1928-2012).

Ce juif américain, connu pour être l’un des philanthropes les plus généreux, va devenir l’un des plus fidèles partenaires de Migdal Or : grâce à lui, toute une équipe d’architectes lance le projet d’un immense campus comprenant sept bâtiments à Migdal HaEmek ! La première pierre sera posée en 1975. Désormais, la physionomie de la petite ville change : elle devient un lieu voué à l’étude et au respect de la Torah.

Si toutes ces réalisations supposent des rencontres et des négociations à très haut niveau, ce qui est le plus remarquable, c’est que Rav Grossman reste concerné par les problèmes de simples juifs en difficulté. Lors d’un voyage à New York, lorsqu’un donateur lui apprend que son fils est tombé sous l’influence d’un gourou hindou qui a ouvert à Haïfa un “ centre de méditation ” en Israël même, il ira le rencontrer personnellement, puis obtiendra la fermeture du lieu dès son retour. De même, il remua ciel et terre pour aider un homme nommé Shimon Fakhima, aveugle et défiguré, à trouver son âme sœur. Une autre fois, de passage à Londres en décembre, apprenant que de nombreux jeunes juifs fréquentaient une certaine discothèque de Finchley Road, il s’y rendit avec une ‘Hanoukia sous le bras et procéda, à la surprise du DJ et de l’assemblée, à l’allumage des bougies !

L’amitié d’Ariel Sharon

L’amitié qui liait Rav Grossman et Ariel Sharon mérite d’être évoquée. Les deux hommes – le rabbin et le général – s’étaient connus et appréciés à l’occasion du règlement d’un épineux problème de cacheroute. Un jour, Rav Grossman reçut un appel urgent d’Ariel Sharon, alors Premier Ministre : il lui demandait de venir de suite à son bureau : « Je voulais vous faire part d’une effroyable nouvelle, fit Sharon. On m’a informé qu’un nombre important d’enfants juifs vivaient dans des orphelinats en Ukraine. Ils survivent dans des conditions si abjectes que les rats les dévorent vivants ! Vous devez faire venir ces enfants en Israël et les accueillir dans vos institutions. Nous négocierons avec l’Ukraine pour les faire sortir.

L’amitié avec Ariel Sharon

Mais il faut absolument que ces enfants grandissent chez vous, une fois qu’ils seront en Israël. C’est important. » Les enfants étaient très jeunes, la plupart avaient à peine trois ans, de sorte que ce fut la rabbanite Grossman qui prit en charge le projet. Un bâtiment flambant neuf et spécialement aménagé fut trouvé pour les loger, et il fut convenu qu’elle irait elle-même les accueillir à leur arrivée à l’aéroport. Elle fit déposer sur chaque lit une serviette de toilette portant le nom de l’enfant, et un grand sac de bonbons et autres friandises.

Lorsqu’Ariel Sharon installa sa résidence au beau milieu du quartier arabe, dans la vieille de Jérusalem, pour fêter l’événement un somptueux gâteau lui fut livré. A la grande surprise de ses convives Sharon refusa d’y toucher et déclara avec autorité : « Ce gâteau, je l’envoie aux enfants de Migdal HaEmek, car c’est par leur mérite que nous avons la chance de vivre ici, en Eretz Israël ! » Si vous demandez à rav Its’hak David Grossman comment, à peine sorti de Méa Chéarim, il a pu accomplir tout cela, il vous répondra qu’il n’a été que l’instrument de la Providence.

Pudique, il passe sous silence tout ce qu’il doit au mérite des familles Grossman et Gutfarb (du côté de sa mère), ancrées de longue date dans l’histoire de Jérusalem. Sa grand-mère était connue pour ses nombreux actes de bonté. Elle tenait, par exemple, un compte chez le boucher et l’épicier pour les clients qui n’avaient pas de quoi payer leurs achats. Leurs factures étaient tout simplement reportées sur son compte… A l’heure où le microcosme politique est de plus en plus décrié, il existe encore en Israël des figures qui peuvent servir d’exemple.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=XK4OnQMFsH8

