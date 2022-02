Le rabbin qui parcourra les couvents à la recherche d’enfants juifs

Voici le combat du Rabbin Dr Yits’hak Herzog décédé il y a près de 63 ans. Il fut le Grand-Rabbin de l’Etat d’Israël, qui a œuvré durant une période dramatique de notre histoire, entre la Shoah et notre renaissance. Il a sauvé plus de 500 enfants après la Shoah et les a ramenés vers leur peuple. Par la journaliste Sivan Rahav Méir

Un rabbin dans le couvent. Dans son dernier livre, l’écrivain et Rabbin ‘Hayim Sabato nous conte une des histoires particulières qui est liée à cette personnalité dans laquelle il est question d’éducation et d’identité, dès la naissance:

« Après la Shoah, on a appris que plus de 3000 enfants juifs étaient cachés dans des couvents et ne savaient pas du tout qu’ils étaient juifs. Une muraille de silence entourait les couvents. Le Rabbin Herzog se rendit chez le Pape au Vatican. ‘Chacun des enfants en question représente pour nous mille enfants’ supplia en larmes le Rabbin.

« Il alla personnellement de couvent en couvent. ‘Il n’y a ici aucun enfant juif!’ lui déclara catégoriquement le dirigeant d’un couvent, le visage sévère. Le Rabbin demanda à pouvoir s’en assurer de ses propres yeux. Une none du couvent lui amena des rangées d’écoliers, filles et garçons, habillés de leur tablier gris.

Chema Israël…au couvent

Le Rabbin s’adressa à leur cœur. ‘Qui est juif ici?’, demanda-t-il. Les enfants se tenaient impassibles devant lui, sans transpirer ni manifester le moindre signe perceptible sur leur visage. Silence total, impénétrable. Ceux qui accompagnaient le Rabbin étaient désespérés et se préparaient déjà à se rendre au couvent suivant sur la liste qu’ils détenaient. Qu’allait-il se passer?

« Alors, juste avant de sortir, le Rabbin Herzog se tourna soudain vers les enfants et déclara en élevant la voix, de toutes ses forces: ‘Écoute Israël, l’Eternel est notre D., l’Eternel est Un’. La main droite de sept petits enfants s’éleva spontanément pour couvrir leurs yeux. ‘Ce sont des Juifs!’, s’écria avec émotion le Rabbin Herzog. ‘C’est ce que leur a appris dès le berceau leur mère en les endormant durant les jours qui ont précédé les ténèbres.’”