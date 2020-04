Le rabbin qui ébranle les Juifs du monde (près de 2 millions de vues)

Si vous n’avez pas encore vu cette vidéo, c’est que vous ne surfez pas vraiment sur les réseaux sociaux. Le rabbin Menahem Penner ne s’attendait sans doute pas à un tel retentissement.

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus dans le monde, les rabbins ont envahi les réseaux sociaux. Mais il en est un qui a provoqué un véritable raz de marée au sein des communautés juives à travers la planète. Directeur de la Yeshiva University de New York, son visage, ses sanglots et sa voix sont désormais connus du grand public.

Le rabbin Menahem Penner exprime avec des mots simples l’étrangeté de cette situation de confinement pour un Juif. Et si le Messie arrivait, comment rejoindre la terre d’Israël aujourd’hui, s’interroge-t-il. Et toutes ces excuses que nous nous trouvons pour prolonger l’exil ? Que reste-t-il de ces prétextes à l’heure du confinement total ?

Cette vidéo (ci-dessous) a été vue près de 2 millions de fois. Enregistrée en anglais, elle a été traduite en plusieurs langues dont le français. Elle a été produite et diffusée par The Pulse of Israel. Ce site anglophone présente de courtes vidéos de haute qualité. Des personnalités du monde juif divertissent, inspirent et éduquent sur Israël.