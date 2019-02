Le Rabbin « miracle ». Standing ovation en plein milieu de la Knesset.

Il a déclenché une standing ovation en plein milieu de la Knesset d’où ont fusé des cris de « Mazel tov ! ».

Toujours iconoclaste, le député et rabbin Yehuda Glick a annoncé depuis la tribune du parlement israélien qu’il allait se remarier. Veuf depuis l’année dernière, Yehuda Glick a rencontré Hadas Disin, mère de 4 enfants et également veuve, en participant à des actions caritatives. Cette dernière dirige en effet la fondation Amitzim dédiée aux veuves et aux orphelins.Lire la suite sur israelvalley.com