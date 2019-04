Le Quai d’Orsay, Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou, le vainqueur des élections.

Au Quai d’Orsay, triste mine. Les résultats des élections en Israël ne vont pas arranger les choses entre Israël et la France. Selon les projections des médias, après la quasi-totalité des bulletins dépouillés, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, est le mieux placé pour former une coalition très pro-Trump et pas très ouvertes aux idées de la France sur le Golan et Jérusalem.Lire la suite sur israelvalley.com