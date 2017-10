Le Qatar terroriste va-t-il diriger l’UNESCO ? L’antisémite Al-Kawari arrive largement en tête du second tour

L’ancien ministre qatari de la Culture, Hamad Bin Abdulaziz Al-Kawari, a confirmé mardi son statut de favori à la direction de l’UNESCO en arrivant largement en tête du second tour de l’élection.

Lors de ce deuxième tour, l’ancien ministre de la Culture du Qatar a obtenu 20 des 58 voix des membres du conseil exécutif de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, réuni à son siège à Paris, selon les résultats publiés sur Twitter par le président du conseil exécutif, l’Allemand Michael Worbs.

Results of the 2nd round of voting

Résultats du 2ème tour de scrutin#202EX #NextUnescoDG pic.twitter.com/ESrs6EnPbe