En novembre 2018, le Qatar avait promis une aide de 90 millions de dollars au Hamas pour payer ses fonctionnaires en six fois dans le but de réduire la pauvreté à Gaza et d'apaiser les violences palestiniennes à la frontière entre Israël et la bande. L'Etat Juif avait donné son accord pour faire transiter l'argent malgré la pression de l'opposition sur le gouvernement israélien.