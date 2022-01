Le public palestinien est accroc à la presse israélienne

Presque à chaque sortie d’un média palestinien – presse écrite, radio, télévision et site – un espace est consacré aux traductions des sources médiatiques israéliennes. Certains ont même des colonnes ou des programmes réguliers portant sur ​​des sujets abordés dans la presse israélienne, essentiellement liés aux affaires palestiniennes. L’opinion des éditorialistes israéliens est également proposée aussi bien que les infos nationales. Pourquoi les Palestiniens suivent-ils religieusement les médias israéliens?

Quand il y a des incidents sécuritaires entre Gaza et Israël, les habitants de Gaza suivent les reportages de la presse israélienne. Ils écoutent également les déclarations émises par les responsables de la sécurité israélienne. Wissam Afifa, le rédacteur en chef d’Al-Resalah, un journal bimensuel affilié au Hamas, a déclaré: « Il y a un grand intérêt [parmi les Palestiniens] pour toutes les pages de traductions des médias israéliens. Ce sont les sections les plus importantes de nos journaux. Je dirai même que les Palestiniens les suivent religieusement.

Nous aimons publier des nouvelles des médias israéliens pour montrer aux Palestiniens les points faibles de la société israélienne et renforcer le front intérieur. Ceci est important en ce qui concerne les nouvelles sécuritaires. La division politique des Palestiniens se reflète clairement dans les points de vue des médias palestiniens, car les journalistes exploitent les nouvelles émises par les médias israéliens contre leurs adversaires. Par exemple, les médias affiliés au Hamas mettent en évidence les nouvelles potentiellement préjudiciables ou embarrassantes pour leurs rivaux, comme le Fatah ou de l’Autorité palestinienne et vice -versa, surtout si elle implique des accusations de corruption. »

Même les hommes politiques palestiniens se confient aux médias israéliens!

Souvent, les nouvelles impliquant des informations fournies par les sources de renseignement israélien donnent lieu à des conclusions différentes en fonction de la perspective des médias palestiniens. Ismail Muhra, qui étudie les affaires israéliennes, a déclaré que les traductions de la presse israélienne dans les médias palestiniens sont les premières dépêches pour les sites Web d’infos.

Il a déclaré à Al-Monitor, «Les nouvelles sont en général rapidement transmises comme étant un scoop palestinien si elles révèlent un élément d’information ou de fuite du Hamas ou de l’Autorité palestinienne ou d’une personnalité palestinienne. Mais les nouvelles sont immédiatement publiées sans révision ou reformatage. Il semble que les responsables palestiniens préfèrent effectuer leurs fuites auprès des journalistes israéliens au lieu de compter sur les médias palestiniens, pour des raisons politiques ou parce que les fonctionnaires ne font pas confiance aux médias palestiniens. Cela incite donc les médias palestiniens à obtenir leur nouvelles des Israéliens « .

La faiblesse des médias palestiniens!

Au fil des ans, les différentes factions ont publié des journaux, des chaînes de télévision et des stations de radio pour présenter leurs points de vue. Mais la plupart de leurs journalistes sont jeunes et manquent de formation et d’expérience. Mustafa Ibrahim, un écrivain palestinien, a déclaré que les médias israéliens avaient un degré élevé de crédibilité auprès des Palestiniens. La raison est simple, ils jouissent de plus de liberté que la presse palestinienne.

« Les journalistes palestiniens ont un accès limité à l’information, alors que la presse israélienne accède à des informations plus larges. Il y a une meilleure organisation des médias en Israël, et il y a beaucoup d’Israéliens qui critiquent eux-mêmes la politique israélienne. En revanche, la presse palestinienne ne critique pas les politiques palestiniens. Cela renforce la confiance des Palestiniens dans la presse israélienne. Cela reflète la faiblesse des médias palestiniens et l’échec des journalistes palestiniens locaux à produire de l’actualité « .