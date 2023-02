Le psaume 98 sur la libération d’Israël de la captivité sera interprété au couronnement de Charles III.

Le roi Charles III d’Angleterre a demandé au compositeur Andrew Lloyd-Webber d’écrire l’hymne de son couronnement. Il sera l’un des 12 nouveaux morceaux de musique sélectionnés personnellement par le roi Charles pour la cérémonie de son couronnement le 6 mai et les morceaux nouvellement commandés mettront en valeur des talents de tout le Royaume-Uni et du Commonwealth, tandis que l’éventail des styles et des interprètes mêlera tradition, patrimoine et cérémonie dans une vitrine « d’inclusion et de diversité ».Lire la suite sur israelvalley.com