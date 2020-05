Le programme du gouvernement dévoilé: sans la souveraineté!!!

Le Likoud et Bleu-Blanc ont rendu public le programme du gouvernement qu’ils ont signé ensemble et il s’avère que l’extension de la loi israélienne à la vallée du Jourdain et sur les localités juives n’y apparaît pas, contrairement à ce qu’avait promis Binyamin Netanyahou. La seule allusion qui pourrait concerner la Judée-Samarie est très vague et se situe vers la fin du document: « Le gouvernement agira en faveur du renforcement de la périphérie, du Néguev, de la Galilée et du repeuplement dans toutes parties du pays »!Lire la suite sur lphinfo.com