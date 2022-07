Le professeur Feuerstein, boudé en Israël, plébiscité dans le monde

« Les grands hommes font leur propre piédestal ; l’avenir se charge de la statue. » a écrit Victor Hugo. Il ne se doutait pas que sa maxime pourrait être appliquée un jour à une éminence, un homme profondément attaché à défricher des pans de la psychologie moderne, et à « reconstruire » et stimuler des psychismes débilités, dont le développement intellectuel a été perturbé par différents facteurs, et en particulier au sortir de la Shoah : Reouven Feuerstein. Le Pr. Réouven Feuerstein, Pédagogue et Porteur de flamme par Robert BEN DENOUN pour Israël Magazine.

Celui que ses collègues appelaient « le professeur », estimait que « les chromosomes ne doivent pas avoir le dernier mot« . Il a été honoré par la ville roumaine de Botosani. Dans la cité natale du Pr Feuerstein, un buste en or le représentant, a été érigé au cœur du lycée pédagogique, à sa mémoire, celle d’un lauréat du prix Israël, du prix du président de l’État, qui a été candidat au prix Nobel de la paix, et a fondé un système éducatif portant son nom. L’évènement est à ce point symbolique, que lors de cette manifestation officielle, qui a été organisée pour célébrer Reouven Feuerstein, qui à l’âge de 23 ans a fui la Roumanie, pour ne pas être déporté vers les camps de la mort, le drapeau israélien a été hissé dans sa ville natale, tandis que résonnaient les hymnes nationaux, celui de Roumanie et celui d’Israël, l’Hatikva.

Mais qui est le Pr Feuerstein, et quelle est sa méthode pédagogique ?

Reouven Feuerstein est né le 21 août 1921 à Botoșani, dans le sud de la Bucovine, en Roumanie. Il a commencé sa carrière universitaire au Collège des enseignants de Bucarest (1940-1942), avant de se consacrer à la psychologie au Collège de l’UNESCO de Bucarest en 1942, et de devenir directeur d’une école pour enfants handicapés.

En 1944, il s’installe en Palestine mandataire. Et en 1945, après un an au séminaire des enseignants de Jérusalem, Réouven Feuerstein travaille en tant qu’enseignant d’éducation spécialisée. Il conseille les jeunes dans les villages de l’Alya des jeunes (Alyat Hanoar). De 1945 à 1948, il s’est préoccupé en particulier des enfants juifs européens et nord-africains, rescapés de la Shoah. Ceux soumis à des retards affectant leur développement cérébral, ou souffrant de troubles cognitifs tels que les autistes. Il réalise qu’il se devait de comprendre et d’étudier les besoins psychologiques et éducatifs des immigrants, des réfugiés et d’autres groupes défavorisés.

Il est ensuite retourné en Europe, en 1950 afin de poursuivre et terminer ses études de psychologie, interrompues lors de sa fuite hors de la Roumanie. Puis, il obtient un diplôme en psychologie générale et clinique à l’Université de Genève (1950-1954). Dans le même temps, il dirige les services psychologiques de l’agence Youth Alya en Europe. À Genève, il fut l’élève de Jean Piaget, André Ré et Barbat Inhalder. Mais il suit également les cours de Carl Jung, Carl Jaspers et Léopold Sondi.

Nominé pour le prix Nobel de la paix

Il a terminé en 1970 sa thèse en Psychologie du développement à la Sorbonne, à Paris. Le Pr Feuerstein est ensuite retourné en Israël, et a été nommé directeur de la Clinique des enfants pour l’instruction et le développement à l’Alyat HaNoar (1955-1983). Il a aussi créé l’Institut de recherche Hadassah WIZO à Jérusalem, engagé dans la recherche et le développement de plans d’intervention pour l’avancement des groupes défavorisés.

Feuerstein a enseigné et donné des conférences dans des universités à travers le monde. On peut citer l’Université Bar Ilan en Israël et l’Université Yale aux États-Unis. Ensuite, il a été membre de comités académiques liés au développement cognitif, à l’éducation et à l’autisme. Enfin, c’est en 1989, qu’il fonde le « Centre international pour l’amélioration du potentiel d’apprentissage », l’Institut Feuerstein.

Il est sans cesse à l’affut de nouveaux champs d’application pour sa méthode. Par exemple en 2008, un village de jeunes a été créé au Rwanda, grâce à des dons. Environ 500 stagiaires, pour la plupart survivants du génocide, ont reçu une éducation conforme à sa méthode. Reouven Feuerstein a reçu de nombreux prix, récompenses et reconnaissances mondiales, pour son travail révolutionnaire dans l’actualisation du potentiel humain. Citons par exemple, le prix Israël de l’Education en 1992, et le prix de Jérusalem, la même année. Il a été nominé pour le prix Nobel de la paix en 2012. Il est décédé le 29 Avril 2014 en Israël. A titre posthume, il recevra la médaille du président en 2014.

La méthode pédagogique de Réouven Feuerstein et la médiation

Nous ne pourrons décrire avec précision tous les linéaments de la pensée du « Professeur ». Aussi, nous nous contenterons d’ébaucher les lignes directrices de sa pédagogie. Elle repose sur l’emploi de certains vecteurs d’éducation portés par des locutions sémantiques bien précises.

La pédagogie de Reouven Feuerstein repose sur l’idée fondamentale que l’intelligence humaine peut être modifiée, quel que soit l’âge, le handicap, et la gravité de ce handicap. Le cerveau a la possibilité de se restructurer. Il peut établir des connections entre cellules neuronales, et de dépasser les contraintes biologiques et les limites génétiques. Il est question de modifiabilité cognitive structurale qui favorise l’évolution du potentiel d’apprentissage qui influe sur le fonctionnement mental, émotionnel ou comportemental.

La méthode pédagogique qu’il a développée est centrée sur le concept de médiation. C’est l’intervention d’un tiers sur un sujet donné, afin de l’aider à mieux fonctionner sur le plan intellectuel. Le but est d’induire, grâce à des exercices, la possibilité d’ »apprendre à apprendre« , et de faire le lien entre « celui qui apprend…et un objet, ou une tâche, un médiateur, une situation d’apprentissage« .

Devenir autonome

La personne peut alors s’autonomiser et réfléchir par elle-même. Douze critères définissent cette médiation. Pour ce faire il a mis au point une méthode d’évaluation du potentiel d’apprentissage, (le LPAD (Learning potential assessment device ou Système d’évaluation du potentiel d’apprentissage), qui se déroule en présence d’un médiateur chargé de vérifier que les consignes données sont bien intégrées par le patient. Un programme de formation, le « Programme d’enrichissement instrumental » pourra dans un deuxième temps permettre de développer le potentiel d’apprentissage des personnes.

Comme l’a défini Philippe Keit, thérapeute, « la méthode Feuerstein s’adresse à tout enfant ou adulte rencontrant des difficultés scolaires, des retards dans le développement, dyslexie, problèmes sensoriels, émotionnels, troubles du comportement et de la personnalité (Comportements autistiques), hyperactivité, troubles de l’attention, épilepsie, déficiences psychomotrices (Infirmités Motrices Cérébrales), Trisomie 21…, AVC, vieillissement…«

Les soutiens

Des recherches effectuées à travers le monde, montrent l’efficacité de cette méthode pour la remédiation des problèmes d’apprentissage, d’attention et de comportement.

Le Pr Feuerstein a, par ailleurs, reçu de nombreux soutiens venus de toutes parts.

Le Rabbi de Loubavitch n’a jamais caché sa sympathie pour cette méthode. « La manière dont le Rabbi comprenait la condition de l’individu était tout à fait différente. Et c’est pourquoi il a dit : « Oui, fais-le« . C’était une manière très différente de voir l’être humain – non pas comme un reflet de soi, mais comme un esprit qui vient d’en haut, d’une source divine ». Pour Eyal, Ziona et Ouzi Peled « C’était un psychologue en avance sur son temps. Il marchait sans relâche sur le chemin de ses convictions professionnelles. Il allait à contre-courant des conventions scientifiques de sa génération. »

Selon le Pr Amnon Rubinstein « La perception de Feuerstein était et est toujours révolutionnaire. Il a vu une image différente de l’humanité. Il proposait aux décideurs à tous les niveaux de se demander : quel est le potentiel de la personne qui se tient devant moi ? Puis, comment pouvons-nous l’actualiser ? » Pour le Pr. Menachem Sasson, Président de l’Université hébraïque, « Le Pr. Feuerstein était l’un des plus grands orateurs de notre époque dans le domaine de la psychologie et de l’éducation. Il était l’image de la créativité et de l’audace pédagogique, d’une profonde motivation pour l’éducation et d’un amour sans bornes pour l’humanité… »

Ses détracteurs

Ils sont peu nombreux mais ils existent. Cette méthode pédagogique n’est pas conforme aux normes admises. Elle vient contrarier souvent des rigidités de pensée. Elle infirme des avis qui considèrent que le cerveau, une fois atteint, est irréversiblement impacté par une cause traumatisante ou un handicap.

Par ailleurs, certains sujets, habitués à des protocoles classiques éprouvent des difficultés à envisager d’autres façons de concevoir l’évolution des comportements, la stimulation des psychismes. Ils restent rétifs à toute tentative de changement.

Comme l’a indiqué le Pr Feuerstein : « J’ai développé une vision du monde si différente par rapport à la psychologie conventionnelle, que pendant des décennies, plusieurs pierres m’ont été jetées. Ils m’ont traité de rêveur, ont affirmé que j’étais d’un optimisme injustifié, que le cerveau ne pouvait pas être modifié, qu’il ne pouvait pas développer de nouveaux neurones afin de remplacer ceux qui sont perdus. La psychologie aspirait à être une science exacte. Et les psychologues ont travaillé dur. Ils ont présenté des études qui justifiaient l’affirmation selon laquelle la génétique est ce qui détermine. Mais je m’y suis opposé. »

Il a aussi enseigné que : « j’ai la conviction que les humains ont la capacité de se changer eux-mêmes. La clé consiste à découvrir les facteurs qui les freinent d’une part et à trouver leurs forces d’autre part. »

Du bout des lèvres

Des délégations étrangères se rendent régulièrement en Israël, au sein de l’Institut Feuerstein situé à Jérusalem, dirigé par son fils, le rabbin Dr. Rafi Feuerstein. Il est désormais responsable des orientations de l’Institut. Ce dernier promeut sans cesse des initiatives « visant à améliorer la qualité de l’éducation offerte aux enfants, adolescents et jeunes adultes du monde entier ».

Mais le Pr Feuerstein a été attristé par le fait que sa méthode pédagogique n’est reconnue que du bout des lèvres par le ministère de l’Éducation israélien. Au ministère, on ne définit pas l’apprentissage de la pensée en tant que matière essentielle. « Le système éducatif ne croit pas vraiment en sa capacité à produire un changement dans l’intelligence de l’élève« .

Nul n’est prophète en son pays, l’adage a été maintes fois vérifié.

Le Pr. Feuerstein fait partie de ces vigies de la tourmente, qui décortiquent l’âme humaine et font pression sur des zones souvent inexplorées. Ainsi, ils inversent des processus jusque-là considérés comme irréversibles. Il s’est occupé des enfants de la Shoah, de leurs parents, des autistes, des handicapés des fonctions sociales, des laissés pour compte, des trisomiques. Puis, des accidentés de la route, des polytraumatisés. Sa méthode lui a ensuite permis d’anticiper les problèmes, d’améliorer les performances des pilotes de chasse, des gendarmes. Toujours au moyen d’exercices qui ravivent des fonctions internes méconnues ou définies comme inexistantes.

Il a pénétré dans les profondeurs des hémisphères cérébraux. Objectif: envoyer des stimulations capables de régénérer toutes les fonctions primordiales. L’essentiel de sa méthode est paru dans un livre d’entretiens avec le journaliste et écrivain, Antoine Spire : « La pédagogie à visage humain » (Éditions le bord de l’eau).

La rencontre avec le Pr Feuerstein

Je l’ai rencontré il y a quelques années, alors qu’il était venu présenter ce livre lors de conférences en France. Il avait déjà un certain âge. Il était coiffé d’un large béret qui le faisait ressembler à Gaston Bachelard ou à Gutenberg. Et il tenta de faire passer son message en arborant un sourire d’enfant très chaleureux.

Il avait pris la parole, dans un français de bonne qualité, habité par des sonorités vivaces témoignant d’un héritage ancestral. « Il faut voir autrui comme celui qui nous façonne , avait-il dit. « Être uniquement un consommateur (de biens culturels ou de toutes denrées matérielles périssables et sans densité), c’est s’appauvrir…L’investissement dynamique et les stimuli qui affectent le cerveau, peuvent être sources de transformations qui vont structurer le développement humain. En conclusion, nous devons nous préparer à une véritable révolution ».

«Une minute je réfléchis »

Il était attachant, efficace. Ce qu’a confirmé l’ancien Grand rabbin de France, Rav Yossef Sitruk qui avait bénéficié de ses lumières après son AVC. « Une minute je réfléchis« . « Ce slogan induisait la prise de conscience d’une gymnastique de l’esprit pour définir une méthodologie, et assurer la maîtrise des capacités cérébrales, rétablir des connections. La méthode Feuerstein est l’expression profonde du génie de la Torah » avait-t-il conclu.

Feuerstein n’a jamais cessé de trouver les chemins qui conduisent à l’homme. Son fils Raphaël déclarera: « Avec papa, l’amour est devenu un engagement. Papa était un bienfaiteur, il ne faisait pas payer les traitements et était donc dépendant des dons. Néanmoins, sa secrétaire pouvait entrer et dire qu’un grand donateur de l’étranger attendait devant la porte, et elle s’entendait répondre : « que même Dieu ne me dérange pas. Je suis en train de travailler avec un enfant ». Les priorités étaient claires ».

SOURCE: ISRAEL MAGAZINE

Découvrez un exemplaire du magazine gratuitement