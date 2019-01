Le prochain grand défi d’Israël. Entretien avec Emmanuel Navon

Emmanuel Navon est un géopolitoloque qui

enseigne à l’Université de Tel-Aviv et au Centre interdisciplinaire de

Herzliya. Il est Senior Fellow à l’Institut de Jérusalem pour la stratégie et

la sécurité (The Jerusalem Insitute for Strategy and Security – JISS) ainsi

qu’au Forum Kohelet , et est analyste pour la chaîne i24news.

Il nous éclaire sur les prochains grands défis sécuritaires d’Israël, à l’heure

où nous changeons de Chef d’Etat-major.

Le P’tit Hebdo: Comment analysez-vous

l’approche que Gadi Eizenkot a appliqué pendant son mandat, notamment le recul

face à un conflit avec le Hamas?

Emmanuel Navon: Gadi Eizenkot a dû faire face principalement à

deux menaces simultanées. L’une au nord avec le Hezbollah et l’autre au sud

face au Hamas. Il a jugé que la menace du nord était plus urgente à contenir

que celle du sud. Il voulait d’abord détruire les tunnels que le Hezbollah

avait creusés vers notre territoire et donc ne pas s’éparpiller en se lançant

dans un conflit au sud. Lire la suite sur lphinfo.com