Le procès Merah bénéficie d’une couverture médiatique insuffisante.

Un article de David Duquesne (Figarovox) qui fait le point sur le Dossier Merah.



Alors que se joue actuellement le procès d’Abdelkader Merah, frère du fameux faux «loup solitaire» de Toulouse et de Montauban, il faut saisir cette opportunité médiatique pour faire le bilan des cinq dernières années. C’est un doux euphémisme d’affirmer que ce procès bénéficie d’une couverture médiatique insuffisante.

Ce procès arrive après 5 ans de déni et de communication mensongère dans les médias par les politiques, mais aussi par les rédactions qui ont joué une propagande dangereuse en refusant de relater le réel de peur peut être de faire le jeu du FN. Il y a une chaîne de production idéologique solidement installée sur notre territoire et tout est fait pour ne pas la remettre en cause.