Le procès de Sarah Netanyahou accusée de fraude s’est ouvert

Sarah Netanyahou, l’épouse du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a comparu devant le tribunal dimanche en première audience. Elle aurait détourné des fonds publics en commandant des repas-traiteur dans des restaurants haut de gamme. Selon l’acte d’accusation, Sarah Netanyahou et un employé du gouvernement auraient obtenu frauduleusement plus de 100 000 dollars pour des centaines de repas fournis par des restaurants mais elle nie tout acte répréhensible. En juin, elle a été accusée de fraude et d’abus de confiance. Si elle est reconnue coupable, Sarah Netanyahou risque cinq ans de prison…Lire la suite sur tel-avivre.com