Le prince de Monaco distingué pour ses excuses pour la Shoah

Le Prince Albert II de Monaco a reçu mardi la Médaille européenne 2018 de la Tolérance décernée par le Conseil européen pour la tolérance et la réconciliation – European Council on Tolerance and Reconciliation (ECTR), à l’occasion d’une table ronde organisée en Principauté.

Cette distinction a été remise au Prince Souverain par le Dr Moshe Kantor, Président de l’ECTR et l’Honorable Tony Blair, Directeur de l’ECTR et ancien Premier ministre britannique, en présence d’une cinquantaine de personnalités européennes. Lire la suite sur lemondejuif.info