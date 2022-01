Le prince Charles va accrocher des portraits de survivants de la shoah au palais de Buckingham

Les portraits de sept survivants de l’Holocauste ont été commandés par le prince de Galles pour être exposés au palais de Buckingham.

Sept artistes sélectionnés par le Prince Charles seront vus en train de peindre les survivants dans un documentaire de la BBC Two. Intitulé Survivors: Portraits of the Holocaust, le film montrera les sept sujets partageant leurs expériences alors qu’ils sont peints par les artistes. Le film devrait être diffusé le jour du souvenir de la shoah, le vendredi 27 janvier. Une journée qui est également le jour de l’ouverture de l’exposition dans la Galerie de la Reine au Palais.

Le prince de Galles, qui parraine le Holocaust Memorial Day Trust, a déclaré: « Alors que le nombre de survivants de l’Holocauste diminue malheureusement, mais inévitablement, j’espère toujours que cette collection spéciale servira de guide supplémentaire pour notre société, nous rappelant non seulement les jours les plus sombres de l’histoire, mais aussi l’interdépendance de l’humanité alors que nous nous efforçons de créer un monde meilleur pour nos enfants, petits-enfants et générations à naître. Celui où l’espoir est victorieux sur le désespoir et l’amour triomphe sur la haine.

Un survivant honoré

Parmi les survivants figure Manfred Goldberg. Il a été déporté par train d’Allemagne vers le ghetto de Riga en Lettonie en décembre 1941. M. Goldberg est né le 21 avril 1930 à Kassel, dans le centre de l’Allemagne, dans une famille juive orthodoxe. Son père a réussi à s’échapper en Grande-Bretagne en août 1939, quelques jours seulement avant le début de la guerre. Mais le reste de la famille n’a pas pu le rejoindre. Le grand-père de Londres est peint par Clara Drummond.

Il a décrit le manque de nourriture dans le ghetto, l’utilisation du travail d’esclave et la peur constante. Pendant son séjour là-bas, les nazis et leurs collaborateurs lettons sélectionnaient régulièrement des détenus du ghetto. Ils partaient ensuite pour des fusillades de masse dans les forêts à la périphérie de la ville.

De manière extraordinaire, l’homme de 92 ans se souvient avoir célébré sa Bar Mitzvah en mars 1943. M. Goldberg a déclaré : « Quand je suis arrivé dans ce pays, un adolescent traumatisé survivant de la shoah, je n’imaginais pas que je pourrais un jour me connecter avec la royauté. Je me sens honoré au-delà des mots d’avoir été choisi pour participer à cette remarquable contribution à la commémoration de l’Holocauste. Enfin, je bénis Son Altesse Royale le Prince Charles d’avoir lancé ce projet.

Le prince Charles partisan de l’éducation et de la mémoire

Karen Pollock, directrice générale du Holocaust Educational Trust, a déclaré : « Ces survivants de l’Holocauste ont enduré le pire. Car ils ont été rassemblés dans des ghettos, envoyés dans des camps de concentration et réduits en esclavage comme travailleurs forcés.

« Survivre aux camps de concentration et de la mort et 77 ans plus tard, voir leurs portraits exposés au palais de Buckingham est en effet très spécial. Aussi, c’est un témoignage poignant et approprié de leur contribution durable à ce pays. Les nazis voulaient qu’il n’y ait plus de Juifs en Europe. Au lieu de cela, ces survivants sont honorés au cœur de la société britannique.

Elle a par ailleurs ajouté: «Le prince de Galles est depuis longtemps un véritable partisan de l’éducation et de la mémoire de l’Holocauste. Nous ne pourrions lui être plus reconnaissants et redevables pour le travail qu’il continue de faire. C’est une garantie que la shoah occupe une place centrale dans l’histoire britannique et la mémoire.

La grand-mère du prince de Galles, la princesse Alice, a protégé une famille juive pendant l’occupation nazie de la Grèce. Elle est considérée comme l’une des Justes parmi les Nations. « une immense fierté » pour lui et la famille royale. En outre, la princesse Alice est enterrée à Jérusalem.

Le documentaire sera diffusé sur BBC World News en deux épisodes les 12 et 19 février. Les sept portraits feront partie de la Collection Royale et pourront être vus dans l’exposition spéciale Seven Portraits: Surviving the Holocaust à la Queen’s Gallery, Buckingham Palace entre le 27 janvier et le 13 février 2022.

Les portraits seront ensuite exposés au Palais de Holyroodhouse à Édimbourg entre le 17 mars et le 6 juin 2022.

SOURCE: The Jewish Chronicle