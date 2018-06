Le Prince Albert II de Monaco sera en Israël le mardi 12 juin

L’Université de Tel Aviv et la Principauté de Monaco collaborent dans de nombreux domaines. En décembre dernier, une délégation de l’Université de Tel-Aviv dirigée par le président Joseph Klafter, s’était rendue à Monaco pour rencontrer le Prince Albert II au cours d’un gala écologique axé sur l’environnement, les villes intelligentes et l’écologie. La semaine prochaine, c’est le Prince Albert II de Monaco qui fera le déplacement en Israël pour rencontrer des dirigeants de l’Association des Amis de l’Université, des chercheurs et des étudiants. Il recevra le mardi 12 juin un doctorat honorifique de l’Université de Tel-Aviv.Lire la suite sur tel-avivre.com