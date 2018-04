Le Président Wahid d’Indonésie a multiplié les liens avec Israël©

“Son Excellence Kyai Haji Abdurahhaman Wahid a occupé le poste de Président d’Indonésie entre 1999 et 2001. Il est le seul président indonésien à s’être rendu en visite en Israël et il l’a fait un certain nombre de fois. Le Président Wahid était profondément conscient des dimensions culturelles, historiques, intellectuelles et spirituelles du Judaïsme, ainsi que des interactions religieuses et linguistiques intimes entre le Judaïsme/ l’Islam et l’Hébreu/l’Arabe.

“Le Président Wahid – très populaire sous le nom de “Gus Dur” – avait un grand penchant humanitaire et percevait les autres sous le prisme de l’amour, de la compassion et du respect. Il portait son regard sur les Juifs et le Judaïsme comme représentant une tendance intégralement et profondément légitime, dans tout ce qu’a produit l’existence humaine, dont les contribution à l’humanité ont été, sont et seront immenses. C’est pourquoi il a accepté de parrainer la Conférence de Bali sur la Shoah avec nos amis du Centre Simon Wiesenthal et qu’il a reçu la Médaille d’Excellence de cette organisation, lors d’une cérémonie de remise de récompenses , l’année suivante, à Los Angeles.lire la suite sur jforum.fr