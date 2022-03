Demain (dimanche), le Président Itshak Herzog et son épouse Mihal, décolleront pour Paris. L’événement principal de cette visite sera la commémoration, à Toulouse, des 10 ans de l’attentat à Ozar Hatorah lors duquel Arié et Gabriel Sandler (6 et 3 ans), leur père Yonathan (30 ans) ainsi que Myriam Monsonégo (8 ans), Hy’d, avaient été assassinés. Lire la suite sur lphinfo.com