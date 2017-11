Le président Rivlin a rencontré lundi le maire de Los Angeles (à Los Angeles), Eric Garcetti. Au cours de leur rencontre, ils ont discuté des liens forts entre Israël et les Etats-Unis et de la connexion entre les villes d’Israël et de Los Angeles. Le président a invité le maire à se rendre en Israël pour une avoir connaissance plus approfondie de la société israélienne. Lire la suite sur jssnews.com