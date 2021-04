Le Président iranien Rohani intensifie ses menaces contre Israël

Le président iranien Hassan Rohani a envoyé aujourd’hui une autre menace à Israël et à ses alliés, à la suite de la déclaration de son pays de faire fonctionner les centrifugeuses et d’enrichir l’uranium à 60%. « C’est notre réponse à votre perversité », a déclaré le président. « Vous ne pouvez pas assurer des relations avec la nation iranienne et commettre des crimes à Natanz. Nous vous couperons la main lorsque vous commettrez des crimes ». Lire la suite sur jforum.fr