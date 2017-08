Le président du Togo : « je rêve du retour d’Israël en Afrique et du retour de l’Afrique en Israël»

Le président du Togo Faure Gnassingbé a rencontré en debut de semaine Benjamin Netanyahou à Jérusalem, une visite qui s’inscrit dans le sillage de la la politique d’ouverture du Premier ministre israélien à l’Afrique. Netanyahou et son hôte ont évoqué la coopération entre les deux pays en vue du prochain sommet Afrique-Israël qui aura lieu au Togo en Octobre.

Netanyahou qui fera le déplacement a déclaré : « Ce sera ma troisième visite en Afrique en un peu plus d’un an, d’abord l’Afrique de l’Est, puis l’Afrique de l’Ouest et maintenant une conférence économique-technologique pour les pays d’Afrique avec un objectif clair, celui de ramener Israël en Afrique »