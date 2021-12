Le président du barreau israélien : « Après le témoignage de Nir ‘Hefetz, j’ai honte ! »

Les huit premiers témoins à charge contre Binyamin Netanyahou qui ont déjà été entendus par les juges , ont tous conforté sans le vouloir la défense de l’ancien Premier ministre, tant ils se sont contredits les uns les autres et ont contredit leurs propres dépositions faites lors des enquêtes de la police. Au fur et à mesure que se déroulent les contre-interrogatoires par les avocats de Binyamin Netanyahou il se confirme ce que beaucoup savaient déjà : les dossiers dans lesquels l’ancien Premier ministres est mis en examen sont de nature politique et non judiciaire, et ils ont été montés par la police, le Parquet et le conseiller juridique du gouvernement pour provoquer la chute de Binyamin Netanyahou.Lire la suite sur lphinfo.com