Le premier ministre israélien a rendu hommage au sénateur McCain décédé samedi

Le sénateur américain John McCain, pilote torturé pendant la guerre du Vietnam, candidat à la Maison Blanche est décédé samedi dans sa maison de Cornville, dans l'Arizona après une bataille contre le cancer à l'âge de 81 ans, plus d'un an après avoir annoncé son état en juillet 2017. Benjamin Netanyahou a déclaré: « Je suis profondément attristé par le décès de John McCain, un grand patriote américain et un véritable ami d'Israël. Je chérirai toujours l'amitié constante qu'il a montrée au peuple d'Israël ».