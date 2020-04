Le Premier ministre annonces de nouvelles mesures de restriction

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est une nouvelle fois exprimé à la télévision pour faire un état des lieux et surtout annoncer de nouvelles mesures. Rappelant que le monde est aujourd’hui un seul front face à la maladie, il a indiqué avoir parlé récemment au Premier ministre italien Giuseppe Conte et lui avoir demandé ce qu’il tirait comme leçon de la situation en Italie. Ce dernier lui a alors répondu: « Bibi, prenez les décisions les plus difficiles le plus tôt possible ».Lire la suite sur lphinfo.com