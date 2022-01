Le premier laser intelligent anti-moustiques est……israélien ! (Vidéo)

Difficile d’oublier ces moments désagréables en été où un moustique entre dans une pièce et vous mène la vie dure. Car en plus de piquer et de faire un bruit insupportable, les moustiques sont souvent difficiles à voir, donc à éliminer, au point parfois de nous rendre fous quand ils nous dérangent pendant la nuit. Et bien cette époque semble révolue grâce à ce gadget qui détecte les moustiques avec un laser et vous alerte directement via votre smartphone……Détails & Vidéo……