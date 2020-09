Lors de la visite de la délégation israélo-américaine à Abou Dhabi, un premier protocole d’accord a été conclu entre Israël et les Emirats arabes unis dans le domaine bancaire et financier. Il a été signé entre le directeur-général du bureau du Premier ministre Ronen Peretz et le gouverneur de la Banque des Emirats Abdul Hamid Saïd.Lire la suite sur lphinfo.com