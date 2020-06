La tendance à la hausse du nombre de nouvelles contaminations se confirme. 330 élèves et professeurs ont été touchés par le Covid19 et 16 327 personnes (professeurs et élèves) sont en quarantaine. 106 écoles ont été fermées. 6 résidents d’une maison de retraite et 3 membres du personnel ont été testés positifs. Lire la suite sur tel-avivre.com