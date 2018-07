Le plus grand musée d’histoire naturelle du Moyen-Orient a ouvert ses portes à Tel Aviv

Après plus de vingt ans d’études, de planification et de travaux, le musée d’histoire naturelle Steinhardt de l’Université de Tel-Aviv construit à l’image de l’arche de Noé a ouvert ses portes la semaine dernière, il est situé à Tel-Aviv et abrite 5,5 millions de spécimens du monde entier, des premiers crânes humains aux pièces de taxidermie rares (l’art de donner l’apparence du vivant à des animaux morts). L’entreprise qui a coûté plus de 140 millions de dollars a été rendue possible grâce à l’effort conjoint du philanthrope et homme d’affaire américain Michael Steinhardt, et de plusieurs ministères et organisations.Lire la suite sur tel-avivre.com