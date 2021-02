L’institut Midgam et le site pour la jeunesse Frogy ont réalisé un sondage auprès des jeunes de 15 à 18 ans représentatifs de toutes les couches de populations en Israël. Parmi les questions qui leur ont été posées, il y avait celle de savoir qui selon eux est le plus apte à être Premier ministre et pour qui ils voteraient s’ils en avaient le droit : Lire la suite sur israelvalley.com