Médiapart prouve une fois de plus que ce média appartient sans contestation possible à la sphère islamo-gauchiste. Le média d’Edwy Plenel, soutien notoire des terroristes antijuifs, a publié dimanche un article aux relents antisémites accusant la philosophe féministe et pro-laïcité de faire fortune hypocritement avec l’argent des Saoudiens.Lire la suite sur lemondejuif.info