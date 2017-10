Le phénomène des «clowns effrayants» prend de l’ampleur en Israël !

La police a fortement intensifié ses efforts afin de lutter contre le phénomène des «clowns effrayants» ces derniers jours à divers plusieurs villes du pays…….Détails………

Lundi, quatre jeunes habillés en clowns ont été arrêtés à Rishon Letzion, dans le centre d’Israël, après qu’ils aient harcelé les passants.

Ils ont admis les accusations portées contre eux et ont été placés en résidence surveillé le temps que soit lancée une enquête plus approfondie.

Dans une autre ville, une jeune femme a été retrouvée arrêtée alors qu’elle se pronemait dans la ville vêtue d’un déguisement de clown. Elle a également été embarquée au poste de police pour enquête.

Plus tôt hier, deux jeunes habillés en clowns ont été arrêtés à Kiryat Gat, dans le sud d’Israël.

Ils ont affirmé qu’ils faisaient simplement une blague mais la police a décidé d’ouvrir une enquête.

La semaine dernière, à Dimona, quatre jeunes de 12 ans habillés en clowns et dont l’un d’entre eux avait un marteau dans la main ont été appréhendés après avoir harcelé les résidents.

Lire la suite sur koide9enisrael