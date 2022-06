Le Pavillon Israël sera la star du salon Eurosatory. Du 13 au 17 juin à Villepinte.

Le salon Eurosatory permettra en juin à tout l’écosystème de la défense (politiques, armées et industriels) de réfléchir à de nouveaux modèles d’armées à la suite de la guerre qui opposent la Russie à l’Ukraine. Les israéliens seront bien là avec plus de 50 firmes et plusieurs centaines de personnes. Le carnet de rendez-vous des israéliens qui seront au Salon est déjà plein. De nombreux pays arabes auront des rendez-vous avec les leaders israéliens. Lire la suite sur israelvalley.com