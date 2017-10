Le parti écologiste bavarois frappe fort : “Le boycott d’Israël, c’est du nazisme !”

Le parti écologiste bavarois, Die Grünen, a adopté samedi une résolution rejetant le mouvement antijuif et anti-israélien BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), rapporte le Jerusalem Post.

“Les positions et les revendications du BDS délégitimisent et diabolisent Israël et attribuent ainsi tous les malheurs de la région aux Juifs”, dénonce le parti bavarois. “La campagne BDS est clairement antisémite et hostile à Israël”, insiste-t-il. Lire la suite sur lemondejuif.info