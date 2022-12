Le partenariat Israël-Inde a un potentiel incroyable.

L’ambassadeur d’Israël en Inde, S.E. Naor Gilon, s’est exprimé sur les relations entre l’Inde et Israël qui sont profondes et constantes à l’occasion de l’année 2022 qui marque le 30e anniversaire des liens bilatéraux entre les deux pays.

« Il y a deux raisons principales pour lesquelles je pense que le partenariat entre Israël et l’Inde est significatif et durable. La première est que les Juifs vivent en Inde depuis 2000 ans. Les Juifs indiens comprenaient des Juifs sikhs, des Juifs jaïns, des Juifs musulmans, et tous étaient égaux. La religion n’était pas un élément ici. Ainsi, l’antisémitisme en tant qu’expression n’existe pas dans le vocabulaire de la majorité de l’Inde. La deuxième raison est que l’économie d’Israël est largement tirée par la haute technologie, qui représente la moitié de toutes les exportations et la moitié de tout le PIB. Lire la suite sur israelvalley.com