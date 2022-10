Le Pakistan, prochain pays à rejoindre les accords d’Abraham ?

Israël a accueilli une délégation du Pakistan le mois dernier. Une visite qui marque une nouvelle étape vers la normalisation diplomatique entre l’État juif et une nation à majorité musulmane.

Une délégation pakistanaise dirigée par Nasim Ashraf (photo du haut), l’ancien ministre d’État au développement humain, a rencontré le président israélien Isaac Herzog le 23 septembre. La délégation du Pakistan a été accueillie par Sharaka, une ONG favorisant la coopération israélo-arabe formée à la suite des accords d’Abraham, en coopération avec l’American Muslim and Multifaith Women’s Empowerment Council (AMMWEC).

Dans un communiqué, Sharaka s’est dit « honoré de diriger les efforts pour construire des ponts de dialogue et de compréhension entre le Pakistan et Israël ».

« Espérons que cette interaction conduira un jour à une normalisation et à des liens chaleureux entre les pays », a déclaré Dan Feferman, directeur des communications et des affaires mondiales chez Sharaka. « Israël et le Pakistan ont tous deux besoin de personnes courageuses. Israël n’a aucune animosité envers le Pakistan, comme nos invités l’ont vu de première main », a-t-il ajouté.

Le co-fondateur de Sharaka, Amit Deri, a souligné l’innovation israélienne comme un moyen de renforcer le lien. « Une grande partie de l’innovation d’Israël, en particulier dans les technologies de l’eau et de l’agriculture, peut bénéficier au peuple pakistanais. D’autant plus qu’il subit d’horribles inondations », a-t-il déclaré.

« Le ciel est la limite »

Les membres de la délégation ont également souligné l’importance de la technologie israélienne pour favoriser la normalisation. Ashraf a également souligné l’importance de la technologie d’Israël dans l’équation de la normalisation. « Je suis très impressionné par les progrès réalisés par Israël dans toutes sortes de technologies. Israël mérite d’être appelé la nation start-up numéro un au monde ». ‘”

« De nombreux pays, y compris le Pakistan, pourraient bénéficier des technologies israéliennes. C’est le cas en particulier dans l’agriculture, la réutilisation de l’eau, la haute technologie et les soins de santé », a ajouté Ashraf.

Sibti Arif, une journaliste pakistanaise vivant à Dubaï qui faisait partie de la délégation, a enchainé. « Israël purifie les eaux usées, distille l’eau de l’air et crée une multitude d’opportunités de commerce électronique et d’entrepreneuriat », a-t-elle déclaré. « Il semble ainsi que le ciel soit la limite pour eux. » Arif a encore déclaré que de nombreux Pakistanais pensaient qu’une relation normalisée était souhaitable. Israël apporterait des « avantages économiques et diplomatiques » si le Pakistan normalisait ses relations avec Israël. « Je pense que l’établissement de liens commerciaux entre la communauté des expatriés pakistanais et Israël contribuera à créer la confiance entre Israël et le Pakistan. Ce qui pourrait améliorer les relations entre les pays », a-t-elle ajouté.

Les encouragements se multiplient

La visite fait suite à plusieurs contacts récents entre Israël et le Pakistan. Le président israélien Herzog a de son côté attribué aux accords d’Abraham le mérite d’avoir rendu cela possible. Voici les déclarations du président Herzog au World Economic Forum à Davos. « Ce fut une expérience incroyable. Nous n’avons jamais eu un groupe de dirigeants pakistanais en Israël d’une telle ampleur. Cela est rendu possible grâce aux accords d’Abraham. Nous savons que juifs et musulmans peuvent vivre ensemble dans la région ».

Un assistant anglo-pakistanais du Premier ministre de l’époque, Imran Khan, s’est rendu en Israël en 2020. Il y a rencontré le chef du Mossad. La même année, l’Arabie saoudite aurait fait pression sur le Pakistan pour qu’il adhère aux accords d’Abraham. Enfin, l’ecclésiastique et politicien pakistanais Maulana Muhammad Khan Sherani, qui a conseillé le Pakistan sur la loi islamique en tant que président du Conseil pakistanais de l’idéologie islamique, a publiquement soutenu la normalisation des liens avec Israël. Il est même allé jusqu’à déclarer que l’existence d’Israël en tant que patrie des Juifs était écrite dans le Coran.

