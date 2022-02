Le numéro deux du Hezbollah menace les États-Unis: « Les ingérences de Washington pourraient lui coûter cher »

Ce n’est pas si souvent que le secrétaire général adjoint du mouvement terroriste chiite libanais Hezbollah met en garde l’ambassade US contre ses ingérences; « qui rappelle l’attitude des pays colonialistes ». Dans une interview avec l’agence de presse Fars News, Cheikh Naïm Qassem a fait allusion aux agissements des ambassades des États-Unis en tant que source de crise et d’insécurité dans la région, et en particulier au Liban qui devra organiser des élections législatives en mars…….Détails……..