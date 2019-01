Le nouvel aéroport international d’Eilat « Ramon » est ouvert

L’ouverture officielle de l’aéroport « Ramon », situé à 18 km au nord d’Eilat dans la vallée de Timna, a ouvert officiellement aujourd’hui. L’aéroport porte le nom de « Ramon » en mémoire au premier astronaute israélien Ilan Ramon, qui a péri dans la catastrophe du Columbia Space Shuttle en 2003, et de son fils Assaf Ramon, décédé six ans plus tard, lorsque son avion de combat F-16 s’est écrasé. Il ouvre ses portes seulement un mois après le décès de la femme du premier et de la mère du second, Rona Ramon. La cérémonie officielle a eu lieu en fin de matinée en présence du premier ministre Benjamin Netanyahou.Lire la suite sur tel-avivre.com