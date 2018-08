On est loin des tentatives de réconciliation entre Adina Bar Shalom, fille ainée du Rav Ovadia Yossef zts’l, et le patron de Shass Arieh Dery. En décembre 2014, elle avait rencontré Yaffa Dery pour tenter de dissiper les tensions entre elle et l’époux de son interlocutrice. Cet entretien avait été organisé afin d’améliorer l’image de […]Lire la suite sur lphinfo.com