Le nouveau biberon « israélien » vient de naître !

Rien de plus simple, il suffisait d’y penser !C’est même étonnant qu’il ait fallu attendre si longtemps pour qu’un papa, s’inspirant de la technique du « copiez-collez universellement employée pour tout et n’importe quoi sur tous les réseaux sociaux », d’accoucher d’une idée mirifique : Revoir la forme du biberon de bébé à l’identique du sein de maman et faire que le lait y chauffe plus rapidement d’une façon plus uniforme !

Fini le temps de Molière et ses pudeurs d’un autre temps qui lui avait permis de clamer et déclamer sur les scènes un « cachez ce sein que je ne saurais voir » nettement décalé… Si ce n’est dans quelques foyers orthodoxes…

La petite histoire raconte qu’il a suffi qu’un entrepreneur israélien Ayal Lanternari, alors nouveau père de famille se trouve confronté à son bébé hurlant pendant dix longues minutes dans l’attente que le lait arrive à bonne température pour qu’il imagine ce nouveau concept…

Ce qu’elle ne cache pas non plus, c’est qu’Ayal n’a jamais rien su faire sans Asaf Kehat, -son ami de toujours !

Les deux hommes sont d’ailleurs diplômés du célébrissime Technion, cet institut israélien des plus réputés, au sein duquel ils ont suivi, encore et toujours ensemble, un programme d’ingénierie biomédicale.

Et c’est ainsi que naquit la Société « Nanobébé ».

Le biberon révolutionnaire

Presque aussitôt le biberon révolutionnaire connut un franc succès, vendu en ligne avant que d’être réclamé par des magasins comme Target et Bed, Bath and Beyond.

Depuis Ayal & Kehat ont élargi leur gamme de produits et inclus notamment un bol chauffant de haute technologie, des sucettes souples et d’autres articles pour bébés.

S’en suivit le besoin de se joindre à des designers pour les mieux mettre en valeur …

Aujourd’hui, bien qu’elle ait toujours son siège à Tel Aviv, la Sté « Nanobébé » vient d’ouvrir un centre de distribution à Charleston, en Caroline du Sud… Et espère bien qu’à partir de janvier, l’entreprise bénéficiera d’un nouvel élan plus important encore : 1 215 magasins Walmart réclament à leur tour de vendre ces produits !

Gageons que le succès de ce biberon ne s’arrêtera pas là !

Mis en valeur en première de couverture il est présenté comme l’une des meilleures inventions par le magazine Time, complètement dithyrambique à son sujet.