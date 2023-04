Le nombre de Juifs dans le monde toujours inférieur à celui d’avant la Shoah

A la veille de Yom Hashoah, qui débutera demain soir à 20h par la traditionnelle cérémonie au musée Yad Vashem, l’institut national des statistiques a publié des chiffres relatifs au nombre de survivants en Israël et au nombre de Juifs dans le monde.

Ainsi, 147199 survivants de la Shoah vivent aujourd’hui en Israël. 61% d’entre eux sont des femmes, 39% des hommes. 4.5% des survivants sont monté en Israël, avant la création de l’Etat entre 1933 et 1947, 31.7% entre 1948 et 1951, 29.7% entre 1952 et 1989 et 34.1% après 1990 notamment avec la vague d’alya d’ex-URSS.

462 d’entre eux sont âgés de plus de 100 et 521 sont des olim hadashim d’Ukraine. Lire la suite sur lphinfo.com