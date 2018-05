Le New York Times: Abbas doit partir

Le comité de rédaction du New York Times a condamné Mahmoud Abbas pour ses propos antisémites lors du discours à Ramallah, au cours duquel il a déclaré que l’Holocauste était le résultat du comportement social des juifs. « Les tendances antisémites d’Abbas ne sont pas nouvelles » a indiqué un article intitulé « Let Abbas’ vile words be his last as Palestinian leader » précisant que le président de l’Autorité palestinienne remettait aussi en question le nombre de morts (six millions de Juifs) pendant l’Holocauste.Lire la suite sur tel-avivre.com