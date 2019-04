Un article de Guillaume Lenorman pour Israël Valley. Le Musée du judaïsme italien et de la Shoah à Ferrare, ouvert en 2013 présente une grande exposition : « Juifs, une histoire italienne. Les premières mille années », qui étudie les relations longues et complexes entre Rome et Jérusalem, le christianisme et le judaïsme.Lire la suite sur israelvalley.com