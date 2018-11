Le musée Anne Frank d’Amsterdam rénové pour la « nouvelle génération »

Un article de Guillaume Lenorman pour Israël Valley. Le musée Anne Frank d’Amsterdam a été rénové. L’objectif de ces travaux est de l’’adapter à la « nouvelle génération » qui visite en masse la maison où la jeune fille s’est cachée des nazis et où elle a écrit son fameux journal intime au retentissement mondial.

« Chaque année, 1,2 million de personnes visitent la Maison Anne Frank et la moitié d'entre elles ont moins de 30 ans. Nous avons donc un public très jeune », souligne le directeur général du musée, Ronald Leopold. « L'intérêt pour la guerre et l'histoire d'Anne Frank est plutôt croissant que décroissant, mais les connaissances sur le sujet diminuent. Nous devons fournir plus de contexte et de fond à l'histoire d'Anne », continue-t-il.