Le mur génial made in Israël, qui émerveille les Vietnamiens

Il y a quelques semaines, les habitants de Hanoi ont découvert une immense muraille verte au cœur de la place Li-tai-to, non loin de la statue de l’empereur, qui a fondé Hanoï en 1010. Les dizaines de milliers de personnes qui traversaient la place, comme ils le faisaient tous les jours, n’ont pas bien compris ce qu’était cet étrange mur. Quand ils se sont arrêtés et se sont approchés, ils ont compris. Il s’agissait selon eux, d’un miracle incompatible avec les lois de la nature.

Hanoï, Vietnam. C’est une sorte de rizière, mais au lieu d’une terrasse plate inondée d’eau, comme il est de coutume, le riz pousse sur un mur vertical humide. Comme si les lois de la gravitation avaient cessé de fonctionner sur la place vietnamienne.

« Ceci est mon projet », a déclaré l’ambassadeur d’Israël à Hanoi, Nadav Ashkar. « En l’honneur du 25e anniversaire de l’établissement des relations entre les deux pays, nous avons créé une exposition destinée à montrer aux Vietnamiens qu’Israël peut les aider. Même pour les choses les plus élémentaires : la culture du riz et sa consommation. » La rizière qui a été exposée sur la place est plantée verticalement sur une plate-forme de terre construite sur un mur reposant sur deux conteneurs de neuf mètres de haut et de 12 mètres de large. La technologie a été développée par Vertical Field du Moshav Givat Han. Les gouttes proviennent de la société Netafim. Bref, le fleuron de la technologie agricole israélienne.

Le Vietnam est l’un des principaux pays producteurs et producteurs de riz. Comme d’autres pays asiatiques, le riz est l’aliment de base des 96 millions d’habitants du Vietnam. Le pays est également le deuxième plus grand exportateur de riz au monde (après la Thaïlande). Les Vietnamiens cultivent le riz sur des terrasses inondées sur les flancs des montagnes, atteignant parfois des milliers de mètres de haut.

« C’est vraiment du génie »

L’ambassadeur vietnamien souhaite-t-il pour autant faire oublier les terrasses et commencer à faire pousser du riz sur les murs? « Bien sûr que non », plaisante Ashkar. « Tout le monde sait ce qu’est le riz. Mais ils ne l’ont jamais vu pousser au centre de la ville. Nous leur avons montré que le riz peut être cultivé non par inondation, mais au moyen de gouttelettes dirigées vers la racine. Avec seulement cinq pour cent de la quantité d’eau nécessaire, nous pouvons produire un riz vingt fois meilleur et augmenter considérablement la quantité de cultures. »

Au-dessus du mur se trouve l’inscription « ISRAEL» en lettres de couleur. De nombreux passants, y compris les nombreux motocyclistes qui envahissent les rues, s’arrêtent pour admirer cette réalisation. Ils regardent le panneau à ses pieds et les explications en vietnamien et en anglais.

Sur la place, Tuyan, 26 ans, étudiant à l’Université de Hanoi, ne cache pas son admiration. « Je n’ai jamais rien vu de tel. Je suis convaincu que cette invention peut aider le Vietnam à cultiver plus de riz et à obtenir une meilleure qualité. C’est sortir des sentiers battus, et c’est vraiment du génie. » Chang Boiti, une guide touristique locale, a également été surprise de voir le mur de riz au cœur de sa ville. « C’est une invention très intelligente », dit-elle. « Nous n’avons jamais vu un tel moyen de cultiver du riz. A mon avis, l’agriculture vietnamienne a beaucoup à apprendre d’Israël. Il est clair qu’une telle invention viendra d’Israël. Ils sont intelligents et savent des choses que nous ne connaissons pas », a déclaré M. Chang.

Le Vietnam n’a jamais été un grand ami d’Israël

L’ambassade d’Israël à Hanoï a été ouverte en 1993, immédiatement après l’établissement de relations diplomatiques entre les deux pays. Il a fallu encore 16 ans aux Vietnamiens avant l’ouverture de leur ambassade à Tel-Aviv. Le Vietnam, qui appartenait au bloc socialiste dirigé par l’Union soviétique, n’a jamais été un grand ami d’Israël. Le Vietnam a toujours voté en série contre Israël aux Nations Unies. C’est aussi un soutien constant des Palestiniens.

L’ambassadeur d’Israël le reconnait : « je peux convenir que la situation n’est pas idéale. Mais si nous traçons un graphique des progrès réalisés dans nos relations, nous constaterons que celles-ci connaissent une amélioration régulière. Il y a une excellente coopération dans les domaines de la technologie, de l’innovation, de l’économie, des sciences, de l’agriculture, de la sécurité et de la défense. Autant de domaines où la coopération se situe dans les échelons supérieur ».

